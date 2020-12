SCUOLA

PORDENONE La scuola non si è mai fermata, ma con la didattica a distanza, gli studenti più fragili rischiano di perdersi per strada. Ma ciò che si pensava accadesse nelle scuole professionali, in particolare, sta accadendo anche ai licei. Mai come in questo momento, difatti, insegnanti e dirigenti chiedono di ritornare ad una normalità che faccia i conti però con la sicurezza per tutelare il bene più prezioso, la salute.

DIDATTICA A DISTANZA

Con la didattica a distanza vi è una difficoltà per tutti gli allievi spiega il dirigente dell'Isis Zanussi, Giovanni Dalla Torre ma in particolare per chi sceglie le scuole professionali più orientate al lavoro. Molto interessati sono i nostri allievi durante le ore in presenza e le 334 ore di laboratorio previste le stiamo erogando tutte, ma ci sono delle difficoltà a mantenere alta l'attenzione e l'interesse durante le videolezioni, per questo auspichiamo di tornare in presenza. Eppure, anche al liceo il rischio di allontanare dalla scuola alcuni studenti è sempre più alto, a mano a mano che passano i giorni a casa. Dopo il collaudo dello scorso anno ha affermato Ornella Varin, dirigente del liceo Grigoletti e i diversi corsi di formazione effettuati, la macchina organizzativa è partita perfettamente, eppure stiamo appurando che molti ragazzi sono in difficoltà, speriamo di poterli recuperare di persona. Sono soprattutto gli allievi delle classi prime e seconde che non si collegano e spesso non riusciamo a trovare nemmeno le famiglie. Stiamo contando i giorni che mancano per vederci, stiamo predisponendo tutto al meglio.

IL RIENTRO IN CLASSE

Secondo i dirigenti, non sarà possibile una didattica mista sdoppiando le classi, quindi i gruppi resteranno invariati. Sdoppiare le classi fa notare la dirigente del Kennedy, Laura Borin poteva avvenire solo ad inizio anno scolastico con un maggiore organico, ora per una questione legata alla didattica e per motivi di privacy non è più possibile. Così abbiamo già un piano per far rientrare giornalmente i tre quarti degli studenti, stando a casa una volta a settimana, anche perché ad oggi non ci sono contagi propagati all'interno delle classi. Il servizio scolastico, dunque, potrà essere assicurato poiché le scuole sono pronte ad aprire il 7 gennaio, ma il problema sarà un altro. Gennaio e febbraio sono mesi critici fa notare Dalla Torre prevedo mini lockdown a livello locale. Personalmente avrei iniziato in modo più prudente chiarisce Varin con il 25-50% per cento per evitare di chiudere dopo poco, ma attendiamo il parere degli esperti, rispetto alla chiusura attuale, anche aprire un giorno alla settimana sarebbe positivo per i nostri ragazzi. I trasporti rimangono, tuttavia, il vero problema. Non posso far girare i ragazzi per San Vito al Tagliamento avvisa Tinaglia è fondamentale che vengano accompagnati a casa dopo scuola, qualora si optasse per ingressi scaglionati.

LA PREPARAZIONE

Tutte le scuole del territorio intanto stanno predisponendo i calendari scolastici con il 75% degli studenti dell'intero istituto, ovvero le classi allo stato attuale, non verranno toccate, detto altrimenti, ci potranno essere fino a 30 studenti in un'aula in presenza, poiché il distanziamento non è cambiato: un metro dalle famose rime buccali, con l'aggiunta della mascherina. Resta da comprendere il nodo trasporti anche se i primi accordi sono stati trovati.

Sara Carnelos

