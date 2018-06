CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLAPORDENONE L'istituto per geometri Pertini è destinato sempre più all'accorpamento: l'Ufficio scolastico Regionale nelle scorse settimane ha decretato il sotto-dimensionamento. La scuola ha un numero di studenti insufficiente, al di sotto della soglia limite di 400 (già limite in deroga rispetto ai 600 ordinari). Questo significa che da settembre il Pertini oltre ad avere un preside a scavalco (perché titolare in un'altra scuola) avrà in reggenza anche il dirigente amministrativo (il responsabile amministrativo, chiamato dsga). Solo...