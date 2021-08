Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCUOLAPORDENONE Il primo test sulla scuola sicura, non riguarda gli studenti, ma i docenti e il personale Ata durante gli scrutini che si terranno lunedì e martedì in diverse realtà scolastiche in presenza. Una moltitudine di insegnanti, dunque, si incontreranno, ma avranno accesso ai luoghi dopo che questi verranno igienizzati, in modo ordinato. Sarà l'ultima volta che potranno tutti accedere all'istituto scolastico di pertinenza...