SCUOLA PORDENONE A settembre con il nuovo anno scolastico diverse cattedre delle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCUOLAPORDENONE A settembre con il nuovo anno scolastico diverse cattedre delle medie e superiori del territorio saranno date in supplenza a causa dei ritardi dovuti all'attuazione dell'accordo tra il ministero e Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda. L'accordo doveva prevedere l'assunzione di chi ha superato il concorso 2016 e 2018 e, un percorso abilitante speciale per chi ha 36 mesi di servizio all'interno delle scuole del sistema scolastico nazionale. Tra l'altro, quest'ultima parte dell'accordo tiene in considerazione solamente la direttiva...