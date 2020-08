SCUOLA

PORDENONE La scuola ai nastri di partenza martedì con i percorsi di recupero per chi presentava le insufficienze, le mascherine chirurgiche sono arrivate, mancano ancora i banchi singoli che potrebbero giungere in alcuni plessi, specie alla primaria, già la prossima settimana anche dalla Germania. La fornitura di gel per le mani ancora non si è vista, ma le scuole ne hanno in giacenza, il personale non è stato tutto nominato, ma ci sono rassicurazioni in merito. Assente lo sdoppiamento delle classi, previsti ingressi differenziati, in alcune scuole entreranno 400 studenti da un'unica entrata.

SDOPPIAMENTO

I dirigenti avevano chiesto lo sdoppiamento delle classi per ripartire in sicurezza, quello che accadrà al liceo Leopardi-Majorana da martedì, quando si farà lezione per piccoli gruppi. La risposta è arrivata dalla dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, Daniela Beltrame. Lo sdoppiamento delle classi non è fattibile ha detto secondo i desiderata dei dirigenti, non ci sono gli spazi nei comuni, bisogna fare i conti con l'edilizia scolastica e in Friuli Venezia Giulia peraltro è delle migliori.

PERSONALE COVID

La notizia che tutti aspettavamo è alle porte. Arriverà il personale covid, cioè quello aggiuntivo in tutte le scuole statali anche a quelle che non ne hanno fatto richiesta. Abbiamo un surplus di scadenze, impegni, la situazione è eccezionale, ma ce la faremo, ha riferito Daniela Beltrame, dirigente scolastica dell'Ufficio scolastico regionale. Stanno procedendo le nomine in ruolo per il personale Ata e docente che si dovrebbero concludere lunedì, intanto è partita la call veloce per le alcune materie rimaste scoperte e potrebbe giungere personale da ogni parte d'Italia. Dal primo settembre verranno pubblicate le nuove graduatorie provinciali per le supplenze e poi la palla passerà ai singoli dirigenti scolastici per l'assunzione a tempo determinato dalle graduatorie di istituto. Stiamo ripartendo ha dichiarato Beltrame le risorse ci sono e abbondanti, perciò nei prossimi giorni saranno coperte tutte le necessità.

LAVORATORI FRAGILI

Circa 200 lavoratori della scuola sono ritenuti fragili dalle stime della Flc-Cgil. Parliamo di circa cinque persone per istituto fa notare il segretario della Flc, Mario Bellomo ma al momento non c'è una normativa contrattuale. Vanno trovate soluzioni, mi sembra che al ministero ci siano resistenze. I dirigenti scolastici stanno facendo ricognizione del personale fragile per cercare di adibirlo a mansioni non a rischio, eppure dovrà essere approvata una norma per regolarizzare la situazione. Non penso ci sia la volontà di approfittare della situazione da parte degli insegnanti ribadisce Beltrame il ministero darà risposte per sostituire le categorie a rischio, però al momento non si può drammatizzare. Il medico competente li dovrà individuare afferma la dirigente del Leomajor, Teresa Tassan Viol nessuno potrà autodichiararsi fragile e poi si dovrà stabilire come e quando poterli far lavorare in sicurezza. Resta il fatto che alcune richieste sarebbero già arrivate anche correlate da certificati medici. In ogni caso il riconoscimento di fragilità dovrà essere certificato dal medico del lavoro.

MASCHERINE

Al momento non si sa se le mascherine verranno distribuite a tutti gli studenti. Quelle che abbiamo fa sapere Tassan Viol possono essere disponibili per tutto l'anno per il personale scolastico, ma se servono anche agli alunni, ne sono necessarie 1500 al giorno, auspico che per tutti si possano portare da casa quelle lavabili.

DISABILI

Il punto critico, da sapere il dirigente dell'Isis Zanussi, Giovanni Dalla Torre riguarda i disabili gravi, quelli che non riescono o rifiutano di mettere la mascherina e per i quali è complesso pensare ad un distanziamento. Non vi è un protocollo in merito. Aspettiamo le indicazioni ha puntualizzato Dalla Torre pensiamo ai ragazzi con forte salivazione, i docenti di sostegno potranno difendersi, ipotizziamo, con visiera e se necessario camice monouso. Al momento in tutti gli ordini di scuola restano libere molte cattedre di sostegno che andranno riempite con i docenti a tempo determinato.

TEST SIEROLOGICI

Da indiscrezioni sembra che per ora meno di un terso dei docienti si sia prenotata per fare i test sierologigi. Questo significa che più o meno si tratta di 2300 persone. Ma c'è ancora tempo.



