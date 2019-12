CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCUOLA - LAVOROPORDENONE Camera di Commercio di Pordenone-Udine e Anpal Servizi (Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro) opererenno insieme per offrire sempre più efficaci percorsi di alternanza scuola lavoro i nuovi Pcto, ossia i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. I due enti hanno infatti sottoscritto un protocollo di intesa, nell'ambito del Progetto Tutor per l'Alternanza, che sancisce la collaborazione per favorire la migliore operatività dei progetti per gli studenti sui territori di Pordenone e...