LA SITUAZIONE

PORDENONE Prima campanella dopo il lockdown. Solo in alcune realtà già da oggi, mentre la maggioranza delle scuole aprirà i cancelli mercoledì. Ma le promesse di una ripartenza regolare, con tutti i docenti in cattedra, non sono state rispettate. Anche l'orario giornaliero, per il primo periodo sarà ridotto, con i genitori che dovranno fare i salti mortali per recuperare i figli dopo una manciata di ore di lezione.

NOMINE

I docenti non sono stati ancora nominati. Oggi si inizierà con l'assegnazione dei maestri all'asilo e alle elementari; mercoledì si passerà alle medie e superiori, partendo dagli insegnanti di sostegno. Il tutto avverrà al liceo Grigoletti. All'appello mancano 400 professori che inevitabilmente arriveranno in classe successivamente. «Le graduatorie non sono state ancora sistemate dichiara Antonella Piccolo, segretaria provinciale della Cisl scuola né per infanzia e primaria, né per la secondaria. «Ciò potrebbe sfociare nei contenziosi, ma intanto le nomine andranno avanti e il danno per alcuni aspiranti docenti sarà fatto». Con i nuovi inserimenti in graduatoria (supplenze di docenti in ruolo all'infanzia, primaria, secondaria di primo grado) le operazioni di nomina si rallentano. Ma è chiaro che il cambiamento di punteggi ha portato sconvolgimenti: durante l'anno potrebbero arrivare le sentenze che modificano l'ordine dei candidati nelle graduatorie e questo potrebbe comportare ad una riassegnazione delle cattedre.

ORARI

Si parte in tutte le scuole con orario ridotto. Al Kennedy è stato compattato per evitare maggiori flussi di persone, dunque non ci sono più i rientri, ma vige l'orario continuato in alcune giornate - fino alle 15.10 - con la possibilità di prenotare il pranzo dalla app grazie al bar interno. Gli studenti mangeranno in classe. Sono previste le due ore di educazione motoria.

LE FAMIGLIE

A loro il compito di misurare la febbre tutti i giorni e di lasciare a casa i figli in caso di temperatura sopra i 37,5 gradi. In caso di sospetto covid, contattare il pediatra o il medico base. «Le famiglie sono preoccupate ammette Mario Bellomo, segretario provinciale Flc-Cgil bisognava fare qualcosa prima. Ci si chiede in quali condizioni si troveranno le aule visto che il personale non è stato tutto nominato». «Chiediamo massima collaborazione alle famiglie riferisce Laura Borin, dirigente del Kennedy nel misurare la febbre e far rispettare le misure di sicurezza. La scuola è una zona protetta, abbiamo fatto fatica a ripartire in sicurezza. Le tre regole del distanziamento, mascherina e igienizzazione devono essere rispettate anche fuori dalla scuola». Ad ogni modo, anche le scuole provvederanno a misurare la febbre a campione.

CLASSI POLLAIO

Non sono state cancellate e sono queste che creano maggiori problemi. Si è preferito togliere le cattedre al Kennedy e mettere banchi singoli. «Abbiamo classi da 28-29 studenti riferisce Ornella Varin, dirigente del liceo Grigoletti si parte con orario ridotto perché mancano parecchi insegnanti, quando arriverà l'organico Covid cercheremo di alleggerire lavorando per gruppi. Abbiamo lavorato molto per partire in sicurezza, ma i banchi e le sedie ordinati non sono arrivati».

DIDATTICA A DISTANZA

I numeri alti fanno scattare la didattica a distanza: niente sabato a scuola, dunque, al liceo Grigoletti. «Abbiamo dovuto procedere in questo modo per utilizzare tutti i collaboratori scolastici per la sorveglianza a scuola e l'igienizzazione», evidenzia Varin. Quattro aperture per le entrate al Grigoletti, in quanto i ragazzi arrivano gradualmente, mentre per le uscite si aprono anche quelle di sicurezza.

Sara Carnelos

