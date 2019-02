Scuola, l'Anief raddoppia Rappresentanza già pronta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLAPORDENONE L'Anief raddoppia il livello di rappresentatività ed entra per meriti conseguiti sul campo a far parte del sindacato ufficiale come Cgil, Cisl e Uil e lo segnando un +25mila deleghe e +28mila voti rispetto alle precedenti elezioni. Anche a Pordenone sta crescendo con lo sportello in via Montereale a cui si rivolgono sempre più docenti e personale Ata. Ci stiamo preparando ha dichiarato Teresa Vitiello, responsabile provinciale dell'Anief ad una nuova stagione di informazione e consultazione dei lavoratori della scuola, con...