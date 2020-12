LA TRATTATIVA

PORDENONE Dopo la soluzione individuata da Atap, che ha rintracciato sul mercato trenta autobus a noleggio, ora la Prefettura per limare altri dettagli relativi al rientro in classe (il 7 gennaio, anche se il governo sta riflettendo sull'opportunità di far slittare la scadenza) prova l'ennesima mediazione con i dirigenti scolastici: si tratta infatti sulle modalità di ingresso e uscita degli studenti, in modo tale da provare ad evitare per quanto possibile gli assembramenti. Ieri il prefetto Domenico Lione ha incontrato una delegazione di presidi composta dai responsabili delle maggiori scuole superiori della provincia di Pordenone. «Si è trattato di un vertice proficuo - ha spiegato il prefetto -, durante il quale abbiamo esaminato i problemi legati all'accoglienza degli studenti nelle scuole superiori. Ho chiesto ai dirigenti di assumere tutte le iniziative volte a diluire gli ingressi e le uscite, al fine di evitare gli ammassamenti. Abbiamo riscontrato la massima disponibilità da parte dei presidi, che per primi hanno a cuore la ripartenza delle lezioni in presenza dal 7 gennaio». Nel dettaglio, si dovrà lavorare a una serie di misure: difficile, come si pensava in un primo momento, che si arrivi all'apertura anticipata di mezz'ora di tutte le scuole. In questo senso i problemi di natura sindacale sembrano in grado di far arenare il progetto. Tutti i presidi dovranno garantire ingressi quanto più possibile scaglionati e differenziati, mentre c'è qualche speranza in più che si riescano a trovare dei correttivi al deflusso degli studenti in uscita. In questo senso, tanti dirigenti stanno pensando di scaglionare l'ultima ora di lezione, in modo da organizzare le uscite degli allievi ogni dieci minuti ed evitare quindi la calca. Il problema legato agli assembramenti, però, si ripresenterebbe comunque alla fermata dell'autobus, dal momento che gli studenti, una volta usciti dalle proprie scuole, si ritroverebbero comunque ad attendere i mezzi per tornare a casa. E sarà lì che entreranno in gioco i Comuni, chiamati a garantire ordine e distanziamento sociale grazie all'impiego di volontari, steward (dove presenti, come a Pordenone) e agenti della polizia locale. A breve l'intero protocollo sarà pronto.

