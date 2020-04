ANNO SCOLASTICO

PORDENONE Nelle scuole la fase 2, quella della ripresa, è assente. L'incertezza arriva a pochi mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, senza direttive precise e con il rischio a settembre di non avere gli insegnanti in cattedra o in videolezione. «Da un punto di vista tecnico dichiara Alessandro Basso, consigliere regionale ed esperto in materia vedo una scuola paralizzata dalla mancanza di una guida politica. I docenti non hanno lumi sulla valutazione, l'esame di quinta è stato banalizzato. Manca la fase 2 di un settore importante quanto la sanità e le industrie. I genitori se andranno a lavorare a chi lasceranno i figli? La didattica a distanza è importante, andrà potenziata, ma non è un sostituivo di quella in presenza. In tutto questo viene proposto un concorso che al netto dei ricorsi, metterà i docenti in cattedra tra un anno».

IL NODO PRECARI

Gli insegnanti al momento sono sul piede di guerra, esausti dalla didattica a distanza che implica un lavoro di gran lunga superiore, che i precari stanno portando avanti a proprie spese, senza il bonus docente, per poi essere liquidati tra un mese e mezzo, mentre tutti i contratti dovrebbero essere prolungati al 31 agosto e, laddove possibile, riproposti dal primo settembre al 31 agosto. In questi giorni sono partite centinaia e centinaia di lettere ai rappresentanti della politica che siedono nelle commissioni Cultura alla Camera e al Senato, con la proposta dell'assunzione diretta al 50% da graduatorie di istituto e al 50% da concorsi già espletati, impiegando a tempo indeterminato i precari della terza fascia - pubblici e graduati - attraverso una selezione per titoli e servizio già valutati dalle segreterie scolastiche.

I RISCHI

Il parere del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione è una bussola orientativa. La selezione da Terza fascia preserverebbe la legge sulla parità scolastica (62/2000), eviterebbe esclusioni discriminatorie anticostituzionali e mai viste prima. Le forze politiche si stanno tutte unendo a questa linea, solo i grillini, con la ministra in primis, si stanno opponendo. Secondo gli esperti, si rischia di rallentare l'avvio dell'anno scolastico. «È fondamentale afferma il consigliere Alessandro Basso (Fratelli d'Italia), che ha spiegato questo punto di vista in sede regionale senza contradditorio con le forze di opposizione una ricognizione dei pasticci precedenti e assumere le persone che hanno titolo, cioè quelle già presenti nelle graduatorie. Se venisse messo in discussione il merito, è bene procedere nell'anno di prova ad un corso serio di formazione». Insomma, sul campo, didattica e formazione per ottenere quella abilitazione che da anni non viene più attuata. «Nella proposta del bando non vedo innovazione in un momento di necessità», chiosa Basso.

LA PROPOSTA

Quali sarebbero le ragioni di tale proposta? Intanto far arrivare in cattedra i docenti a settembre, quelli presenti nelle graduatorie e, dunque, garantire continuità alle famiglie. Ovviare alla legge appena varata, che mai aveva diviso le realtà del sistema scolastico nazionale, quali percorsi IeFP e paritarie riconosciuti per Costituzione, oltre che per legge (62 del 2000). I bandi sarebbero oggetto di ricorsi con esborso per lo Stato, le prove concorsuali non sono sostenibili in piena pandemia, peraltro, non si troverebbero i membri di commissione e molti precari colpiti dal virus o da lutti familiari non potrebbero partecipare per ovvi motivi. Il CSPI, come già evidenziato, si è espresso a favore dell'abilitazione per titoli e servizio e della velocizzazione delle procedure di assunzione. Si eviterebbe, inoltre, in piena emergenza, l'incremento della disoccupazione e la conseguente crisi sociale. Ciò che è già stato fatto per i medici senza la specializzazione ed esperienza, potrebbe essere praticato per i docenti che hanno un vantaggio in più, anni di esperienza sulle spalle.

Sara Carnelos

