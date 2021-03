Anche 300 studenti collegati contemporaneamente, tantissime prenotazioni da tutte le scuole dei territori di Udine e Pordenone per le prossime date.

Sono davvero attesi e seguiti i webinar del ciclo che la Camera di Commercio di Pn-Ud, con i suoi uffici specializzati di I.Ter Formazione e Concentro, sta proponendo con l'obiettivo di aiutare i ragazzi nella complessa attività di avvicinamento al mondo dell'impresa e del lavoro. Le tematiche proposte sono varie.

«I seminari raccolgono una media di 40 classi iscritte ciascuno spiegano dalla Camera di Commercio e, dopo la diretta su piattaforme Zoom o Meet, mettiamo i video a disposizione di tutti sul nostro canale YouTube, UP!Economia, in modo che chiunque possa recuperarli in qualsiasi momento. Cerchiamo di concentrarci su tematiche che supportino gli studenti a vedere più da vicino il mondo del lavoro e dell'impresa, capiscano come avvicinarvisi e come prepararsi in modo molto realistico, pratico e concreto a ciò che possono trovare una volta fatto il salto. Con la consapevolezza che la formazione non finisce certamente quando si comincia a lavorare». Prossimo appuntamento, in scaletta il 17 marzo, ha il titolo Le donne, la matematica e gli stereotipi e affronta proprio il tema degli stereotipi sul lavoro e come superarli. A testimoniarlo, una serie di imprenditrici e professioniste come Oriana Mansutti (Inaf - Istituto Nazionale di Astrofisica, Samantha Candoni, Romina Romano , Filomena Avolio (titolare di un'impresa che si occupa di consulenza in ambito web.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

