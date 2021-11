Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ISTRUZIONEPORDENONE Dal 15 dicembre anche gli insegnanti, i bidelli e i dipendenti amministrativi delle scuole saranno di fronte a un bivio: dovranno vaccinarsi se vorranno continuare a lavorare, il tampone non basterà più. Non scatterà nemmeno in questo caso il licenziamento - il decreto su quel punto è chiaro - ma la sospensione dal lavoro sì, senza stipendio. Il mondo della scuola del Friuli Venezia Giulia, quindi, si troverà di...