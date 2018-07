Scultura di Bortolussi riportata a galla con un'interrogazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTAPORDENONE Da una parte lo scultore di Pinzano Renzo Bortolussi, dall'altra il Comune di Pordenone. Nessun duello, ma il contenzioso che si era creato è venuto meno grazie a un'interrogazione presentata dai consiglieri comunali della civica Il Fiume Mario Bianchini e Adriano Serafini. Tutto per una scultura che l'artista voleva donare al Comune ma l'operazione, per un disguido interno all'amministrazione (la lettera che Bortolussi aveva spedito oltre un anno fa sarebbe stata mal riposta da una dipendente), non era andata a buon fine....