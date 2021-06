Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCUOLAPORDENONE Dopo l'anno del liberi tutti, è la volta dell'aumento degli allievi con giudizio sospeso in tutti gli istituti. Solo il 3% degli studenti al Leopardi Majorana non sono stati ammessi alla classe successiva, ben il 77% promossi e il 20% hanno il giudizio sospeso. Il bilancio complessivo può ritenersi positivo ha dichiarato la dirigente Rossana Viola In un anno reso complesso dal continuo alternarsi di didattica in presenza e...