Sconto Iva per chi paga con carta di credito Per Federalberghi è una follia di fine estate

ALBERGATORIPORDENONE L'ipotesi, sul tavolo del Governo, per un aumento selettivo dell'Iva dal 10 al 23% per chi paga in contanti negli alberghi è, per la presidente provinciale di Ascom - Federalberghi, Giovanna Santin, «una vera follia di fine estate e una discriminazione su base nazionale». L'idea di questo nuovo Governo per reperire risorse e che riguarderebbe alcuni settori ritenuti a maggior rischio di evasione, sta gettando nel panico gli operatori del settore. «La maggiore Iva - afferma Santin - graverebbe solo su chi paga in...