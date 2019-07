Sconto ecobonus in fattura, gli artigiani: «Così chiudiamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERICOLOPORDENONE Uno studio di Confartigianato ha analizzato gli effetti sulle micro imprese del settore costruzioni che produrrà lo «sconto» in fattura dei benefici per lavori su risparmio energetico e antisimici che i clienti possono richiedere come previsto dalla conversione in legge del cosiddetto decreto Crescita. Tra gli artigiani è scattato l'allarme. «I numeri ora confermano l'allarme che abbiamo lanciato: in 2-4 anni una micro impresa può essere costretta a chiudere a causa del nuovo sistema per ecobonus e sismabonus messo...