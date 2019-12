Scomparso, mega battuta nel fiume

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BATTUTAPORDENONE Task force senza precedenti per cercare il pensionato di Codroipo scomparso una settimana fa. Di Giuseppe Sergi, 59 anni, non si hanno notizie da domenica scorsa. Per tre giorni Vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e Carabinieri lo hanno inutilmente cercato nel fiume e nella boscaglia, partendo dal ponte di Madrisio, dove è stata ritrovata la sua Lancia Ypsilon. Ieri, dopo due giorni di interruzione, le ricerche sono riprese con una battuta concentrata nelle acque del Tagliamento e che ha impegnato una...