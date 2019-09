Scivola sul sentiero in Val Montanaia, ferita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ESCURSIONISTAPORDENONE La stazione Valcellina del Soccorso alpino è intervenuta per una richiesta di soccorso alle 16 di ieri in Val Montanaia. Lungo il sentiero Cai 353 che conduce al Campanile di Val Montanaia una cinquantacinquenne di Roma, A.S., si è fratturata una gamba cadendo lungo il sentiero a circa mezzora di distanza dal bivacco Perugini riportando anche un lieve trauma cranico. A sollecitare l'arrivo dei soccorsi sono stati i compagni di escursione della donna, che l'hanno assistita fino al sopraggiungere dei sanitari....