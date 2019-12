Sciabolata alla spalla, scatta il maxi risarcimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRIBUNALEPORDENONE Una vera e propria spedizione punitiva a Pasiano, fatta di calci, pugni, offese alla madre e alla sorella e culminata con una sciabolata alla spalla, costata alla vittima, in termini di lesioni fisiche, una grave lesione al tendine e diverse fratture. Dopo 7 anni dall'aggressione subita, il cittadino indiano Prabhjit Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Scandurra, ha ottenuto giustizia in sede civile. Il giudice Maria Paola Costa ha infatti condannato i sei aggressori, tutti di origini indiane, in solido tra...