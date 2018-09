Schiarita nella Cisl dopo l'addio di Florean Il sindacato sceglie Pizzo come nuova guida

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERSO LA NOMINAPORDENONE Manca soltanto la ratifica ufficiale del vertice regionale del sindacato. Ma la partita è chiusa: Cristiano Pizzo, dalla fine del prossimo mese di ottobre, guiderà la Cisl di Pordenone. Negli ultimi giorni in casa della Cisl - dopo l'addio del coordinatore Paolo Florean che ha lasciato il vertice sindacale tornando al proprio lavoro in ospedale - c'è stata una schiarita. E le categorie hanno trovato - con un consenso pressoché unanime - l'intesa per l'indicazione del nome del nuovo coordinatore alla segreteria...