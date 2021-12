Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INCIDENTEPORDENONE Una serata passata in compagnia in centro a Pordenone, poi la partenza - sgommando e con la musica a tutto volume - verso casa. Via Oberdan, la esse della stazione, una brusca accelerazione, l'auto che scivola sull'asfalto bagnato e lo schianto, tremendo, contro uno degli alberi di via Pola. Un boato, le sirene delle ambulanze, la potente Mustang accartocciata a bordo strada. E quattro feriti, tutti molto giovani, di cui...