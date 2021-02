L'INCIDENTE

PINZANO La perdita improvvisa del controllo, resa probabilmente ancora più repentina dall'asfalto bagnato. Una frazione di secondo, poi lo schianto, quasi frontale, con il muretto di recinzione di un'abitazione sull'ex provinciale 62, a Borgo Ampiano di Pinzano al Tagliamento. All'interno della Fiat Punto, il cui avantreno è risultato disintegrato dall'impatto, tre ragazzi giovanissimi della zona dello Spilimberghese: due di diciotto e uno di diciannove anni. Uno di loro (F.F., nato nel 2002) è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dov'è stato trasportato d'urgenza. La sua prognosi è riservata e si trova nel reparto di Terapia intensiva a causa dei numerosi traumi riportati nell'incidente. Gli altri due ragazzi (C.A. del 2001 e M.D. del 2002) sono rimasti feriti in modo più lieve e sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.

LA DINAMICA

L'incidente si è verificato poco prima delle due del mattino di ieri. Non sono state coinvolte altre auto, si è trattato di una fuoriuscita autonoma. I tre ragazzi provenivano da Castelnovo del Friuli e viaggiavano in direzione di Lestans. La sbandata è avvenuta in corrispondenza di una semicurva e l'impatto è stato tanto violento quanto inevitabile, dopo la perdita del controllo del mezzo.

I SOCCORSI

I carabinieri di Castelnovo e di Montereale, intervenuti con due pattuglie sul luogo dell'incidente, devono ancora ascoltare i ragazzi che erano a bordo della Fiat Punto per provare a ricostruire le cause della sbandata e dello schianto successivo, ma anche per capire come mai i tre si trovassero fuori dalle loro abitazioni dopo l'entrata in vigore del coprifuoco.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Maniago, che hanno facilitato l'estrazione dei tre giovani dall'abitacolo dell'auto, deformato dall'urto contro il muretto. I giovani sono stati trasportati negli ospedali di competenza da tre ambulanze.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA