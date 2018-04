Schianto, Beniamin non ce l'ha fatta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMAPORDENONE Non ce l'ha fatta Beniamin Ionel Cochior, il 21enne rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale che la sera del 24 marzo ha coinvolto quattro giovani sulla Rivierasca. Dopo sei giorni di agonia, sabato pomeriggio è mancato all'ospedale di Pordenone. Lo staff del reparto di Rianimazione ha fatto il possibile per strapparlo alla morte, ma il giovane aveva riportato lesioni gravissime e non si è più risvegliato dal coma.L'INCIDENTEIl giovane viaggiava a bordo di una potente Bmw serie 3 condotta da J.F., 25 anni,...