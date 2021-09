Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

In regione ieri si sono registrati 118 nuovi casi Covid. Su 3.270 tamponi molecolari sono stati rilevati 113 nuovi contagi (tra cui 6 richiedenti asilo nell'area triestina) con una percentuale di positività del 3,46%. Sono inoltre 4.207 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,12%). Non si è registrato alcun decesso. Restano stabili a dodici le persone ricoverate in terapia intensiva e scendono a 47 (erano...