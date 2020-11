IL BOLLETTINO

PORDENONE Un bollettino, quello di ieri, da leggere con attenzione. Contiene infatti alcuni dati che fanno suonare ancora forte l'allarme e altri che invece indicano un primo, lieve segnale positivo. Si parte dai nuovi contagi, che sono stati 536, cioè 80 in più rispetto a lunedì. Ma non è isolando questo dato che si ottiene il risultato. Lunedì, infatti, erano stati analizzati solo 3.400 tamponi, mentre ieri si è passati a più di 5mila, per l'esattezza 5.447. Significa che il tasso di incidenza del contagio sui test è di nuovo sceso al di sotto del 10 per cento (9,04), contro il 13,37 di 24 ore fa. Una frenata che tutti sperano di veder confermata nei prossimi giorni. L'altro lato della medaglia è rappresentato dai ricoveri ordinari, al centro della vera emergenza nella seconda ondata. Ieri si è assistito a un aumento di 47 persone in corsia, per un totale di 454 pazienti. In calo, invece, le Terapie intensive, che scendono a 44 pazienti contro i 47 di lunedì. I totalmente guariti sono 8.789, i clinicamente guariti 163 e le persone in isolamento 9.923.

LE VITTIME

Ancora pesante il bilancio dei decessi: dieci, ieri, in tutta la regione. In provincia di Pordenone ha perso la vita la 66enne Maria Volpatti, originaria di Aurava di San Giorgio della Richinvelda. Aveva gravi patologie pregresse ed era stata contagiata in ospedale a Spilimbergo. In casa di riposo a Cordenons non ce l'ha fatta Severino Santin. Aveva 100 anni. In città addio invece a una pensionata di 90 anni. Gli altri decessi sono riferiti a una donna di 96 anni di Tarcento; un uomo di 94 anni di Trieste; un uomo di 89 anni di Forni di Sotto; un uomo di 77 anni di Milano morto in ospedale a Udine; un uomo di 74 anni di Trieste; un uomo di 74 anni di Marano Lagunare; un uomo di 72 anni di Porpetto e una donna di 70 anni di Tarcento.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 135 casi di persone ospitate nelle strutture regionali (tra cui alcuni ad Aviano), mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale nove. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Asufc le positività al Covid di un medico, 9 infermieri, 2 operatori socio sanitari, un dietista, 4 amministrativi e un autista d'ambulanza; nell'Asfo di 7 infermieri, 5 Oss e un fisioterapista; nell'Asugi di 3 medici, 6 infermieri, un Oss e un ausiliario. Da rilevare anche il caso di un infermiere del Cro di Aviano. Contagiato uno studente dell'Isis Zanussi di Pordenone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA