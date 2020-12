LE FERITE

PORDENONE Il giorno dopo le piene di Meduna e Noncello Pordenone conta i danni. I livelli dei corsi d'acqua si sono abbassati nella notte di ieri ancora molto lentamente. Anche a causa della pioggia battente che ieri è continuata. In particolare il Noncello che è sceso sotto i livelli di guardia soltanto nella tarda mattinata. Situazione di pericolo rientrato ieri mattina anche a Vallenoncello dove il sistema delle idrovore ha tutto sommato funzionato anche se richiede ancora qualche miglioramento.

CENTRO CITTÀ

In città il lentissimo rientro del Noncello ha rallentato le operazioni di pulizia e la riapertura delle strada più a ridosso del fiume. Via Riviera del Pordenone (il tratto di ring cittadino che costeggia il corso d'acqua) è stata pulita e riaperta solo dopo le 11. Così come le vie Codafora e San Marco che lunedì erano state invase dall'acqua. Come la parte più bassa del parcheggio Marcolin. Prima di mezzogiorno riaperte anche via Martiri Concordiesi e via Revedole. Mentre via del Seminario, con il parco ancora completamente sotto acqua, sono rimaste chiuse. Ridotti comunque i disagi al traffico in quanto ad aiutare è stata la giornata di festa che ha visto una circolazione di auto piuttosto ridotta. Molti gli allagamenti di scantinati, cantine e garage in cui - fino alla serata di ieri - la protezione civile è intervenuta con le idrovore per risucchiare l'acqua dai locali invasi. Una delle situazioni più difficili è stata quella della zona di viale Martelli e via dei Molini. L'acqua ha invaso lo scantinato del negozio l'Altro Mercato causando danni ingenti alla merce pronta per il Natale. «L'onda è arrivata velocissima e ha raggiunto in poco tempo quasi i 40 centimetri. Nessun avviso ci era arrivato», hanno dichiarato in negozio ieri mattina dove sono arrivati anche i volontari della Protezione civile per sistemare il magazzino. Anche il negozio di Campagna Amica di Coldiretti, in via Roma, è stato allagato nonostante il personale avesse provveduto a rialzare i bancali con la merce. «Purtroppo - hanno spiegato - non è stato sufficiente e ora contiamo i danni». Nella stessa zona - gli scantinati dei palazzi vanno quasi puntualmente sotto a ogni ondata di maltempo - nella giornata di lunedì e fino a ieri mattina si sono anche registrati i maggiori disagi legati ai all'interruzione dell'energia elettrica. Con la giornata di oggi in Comune saranno avviati gli iter e le procedure per la richiesta di ristoro dei danni subiti per chi ha avuto le cantine e i garage allagati.

L'ASSESSORE

«Rispetto agli avvisi - ha precisato l'assessore alla Protezione civile, Emanuele Loperfido - l'allerta telefonico era scattato già nella giornata di sabato. Invitiamo caldamente tutti coloro che abitano nelle aree storicamente a rischio e gli amministratori di condominio a iscriversi al sistema di alert comunale. Dopo tre giorni di emergenza - ha aggiunto Loperfido nella serata di ieri - possiamo tirare un sospiro di sollievo per come il sistema ha reagito e la macchina degli interventi ha funzionato. Si è fatto fronte all'emergenza nell'emergenza Covid, in ogni mezzo della protezione civile non potevano esserci più di due operatori e a ogni cambio era necessaria la sanificazione. È stato uno degli eventi peggiori degli ultimi 30 anni. Per questo a tutti va il ringraziamento dell'Amministrazione». E anche stavolta c'è la coda polemica. Il consigliere Pd Nicola Conficoni ha presentato un'interrogazione in Regione per chiedere a che punto siano i piani per favorire la realizzazione delle opere per limitare il rischio idraulico aumentando la capacità di laminazione dei serbatoi idroelettrici montani del Meduna.

D.L.

