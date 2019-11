Scende a fumare in stazione il treno riparte con i figli a bordo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN STAZIONEPORDENONE Una sigaretta è costata tanta paura e probabilmente senso di colpa a una mamma. Il desiderio irrefrenabile di fumare ha spinto la donna, quando il treno sul quale era a bordo con i figli si è fermato alla stazione di Pordenone, a scendere. Doveva essere una pausa veloce, qualche tiro alla sigaretta e poi la risalita a bordo del vagone proveniente da Monaco per arrivare quindi a destinazione. Ma qualcosa è andato palesemente storto: la donna non ha calcolato bene i tempi di ripartenza o non si è accorta dell'annuncio...