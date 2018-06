Scempio in via Cappuccini, giù i tigli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCEMPIOPORDENONE Dopo anni di battaglie e un ultimo saluto domenica pomeriggio, è arrivata ieri la controversa - e annunciata - scure sui tigli di via Cappuccini. Se in mattinata i disagi provocati dal cantiere sono stati limitati, nel pomeriggio la chiusura di parte di via Cappuccini ha creato ripercussioni con lounghe file sull'intero ring. In pratica era tutto paralizzato. Meglio era andata la mattina visto che la chiusura effettiva del primo tratto di via Cappuccini è arrivata un po' più tardi rispetto all'ora di punta, riducendo...