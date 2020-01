Scatta l'Iva per le autoscuole, lezioni di guida più care

STANGATA SULLE LEZIONI

PORDENONE Stangata sulle famiglie dei diciottenni (e su chiunque altro debba fare la patente) che si apprestano a svolgere le lezioni di guida. Dal primo gennaio è infatti scattata l'abolizione dell'esenzione dell'Iva per lezioni di guida per le patente B e C1 (queste ultime sono legate alla guida dei camioncini di piccola dimensione). Niente più esenzione, dunque, e guide più care per chi va a scuola guida per poter iscriversi all'esame pratico dopo avere superato la prova teorica. Un rincaro del 22 per cento - nel decreto fiscale il governo ha infatti scelto di applicare il massimo dell'aliquota sull'imposta - che peserà sui bilanci delle famiglie. Mentre l'esenzione è stata tolta per le patenti B (automobile) e C1 (camioncini o grandi camper) è rimasta per tutte le altre patenti cosiddette professionali, cioé per i conducenti di mezzi commerciali o aziendali, compresi i camion o i mezzi da lavoro come le ruspe.

LA VICENDA

Il caso dell'Iva sulle patenti era scoppiata già nell'autunno scorso dopo una sentenza della Corte di giustizia europea. Oltre a prevedere l'introduzione dell'Iva al 22 per cento sulle lezioni di guida già dallo scorso 3 settembre (non più considerate lezioni paragonabili ad altri insegnamenti o prestazioni didattiche sui quali l'imposta non si applica) si prevedeva anche il recupero retroattivo - poi non previsto dal decreto fiscale del dicembre scorso - fino al 2014. Alcuni operatori l'avevano applicato fin da subito, altri hanno preferito attendere la norma di dicembre che ha confermato l'aliquota più elevata. «Si tratta di un'autentica mazzata per le famiglie. A fronte - sottolinea Mauro Tavella, titolare dell'omonima Scuola guida pordenonese - della libertà lasciata dall'Unione europea ai singoli Stati membri di decidere quale aliquota applicare il governo ha deciso per quella più elevata del 22 pe cento. Poteva farlo allo zero, al 4 o al 10 per cento visto che le patenti Be C1 sono quelle di cui usufruisce la grande massa di persone. Mentre, quasi paradossalmente, l'esenzione rimane per le patenti commerciai che le aziende possono eventualmente scaricare». Gli operatori che hanno applicato l'Iva da settembre hanno registrato un calo nelle guide da parte degli allievi di circa il 30 per cento.

