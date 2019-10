Sbranato da due cani: «Una morte orribile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMABRUGNERA «Non si può morire così, per il morso di due cani». Paola arriva correndo dopo aver lasciato la sua macchina a bordo strada, in via Livenza a Brugnera. Si ferma di fronte al nastro bianco e rosso che separa l'asfalto trafficato da una scena tremenda: a cento metri di distanza c'è il corpo senza vita del padre di Paola, Avellino Corazza. Straziato dai morsi feroci di due cani, i due Amstaff del nipote, riverso a terra e coperto da un telo bianco. Il 74enne poco prima, verso le 13.30 di ieri, è stato aggredito e ucciso...