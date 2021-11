Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀPORDENONE AsFo e sindacati hanno trovato l'accordo per la distribuzione delle risorse aggiuntive, pari a 1,8 milioni di euro. Una buona fetta va a ripagare il personale stressato dal Covid. In particolare sono stati assicurati il riconoscimento economico per i rientri in servizio; la remunerazione per l'attività svolta dai dipendenti in attività Covid correlata; la remunerazione dell'attività aggiuntiva del personale del comparto...