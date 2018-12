Sarà la città dei cantieri Venti opere al via nel 2019

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANOVRA IN MUNICIPIOPORDENONE Ci sono i numeri che giù si conoscevano: 20 milioni di euro di investimenti, un aumento di circa il 500 per cento della spesa per le opere pubbliche, tutte le percentuali - accompagnate dalle polemiche - della tassazione comunale. Poi però c'è un modo più schietto di leggere il bilancio che approderà in consiglio comunale il 20 dicembre. Basta tradurlo, ripetendo una sola parola: cantieri, cantieri, cantieri. La manovra pordenonese, se la si dovesse raffigurare, prenderebbe le sembianze di una grande...