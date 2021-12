Dal 23 dicembre aprirà a Sappada un centro tamponi. Ad oggi, il punto più vicino per gli abitanti e gli ospiti della località per sottoporsi al test anti Covid-19 è, in Veneto, presso una la farmacia che dista a 12 chilometri dalla località e che non riesce a far fronte all'ingente richiesta del servizio. Per restare in Friuli invece il posto più vicino è Ovaro, raggiungibile in poco più di mezz'ora dalla località montana. Per far fronte a questa situazione di disagio il Consorzio Sappada Dolomiti Turismo ha siglato un accordo per l'istituzione di un centro tamponi a Sappada dal 23 al 9 gennaio con Presidio Ospedaliero Giovanni XXIII di Monastier di Treviso. Gli operatori sanitari trevigiani andranno quindi direttamente sulle piste da sci, in un Covid Point appositamente allestito in prossimità degli impianti. Siamo grati alla proprietà del Presidio Ospedaliero Giovanni XXIII per la grande disponibilità dimostrata verso Sappada. Per la nostra comunità e per i nostri ospiti si tratta di un presidio fondamentale fa sapere Monica Bertarelli Direttore Consorzio Sappada Dolomiti Turismo.

In questi mesi ci siamo messi a disposizione della comunità in maniera attiva per sopperire alle necessità immediate per contrastare il virus ma anche fornendo servizi per le attività economiche che hanno la necessità di ripartire in sicurezza. Una di queste è sicuramente quella del comparto turistico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA