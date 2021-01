CAMPAGNA ACQUISTI

PORDENONE «Quando la Lega mi ha chiesto di aderire ho ovviamente riflettuto. Ma la scelta non è stata difficile. Io vengo da una lista civica regionale che si è sempre impegnata per il territorio. Serve però un contatto nazionale affinché le istanze territoriali vengano accolte. E poi i valori che ci accomunano: la famiglia, la solidarietà, la giustizia sociale. E l'europeismo di De Gasperi, quello dei Paesi sovranamente europei». L'avvocato Valter Santarossa motiva così il suo ingresso nella Lega di Salvini. Un acquisto che si perfeziona proprio in avvio di campagna elettorale per le comunali di Pordenone. Ma guai a fare collegamenti con la corsa al Comune. Gli obiettivi di Santarossa - e della Lega - sono altri. «Il mio - precisa subito l'avvocato-politico con un passato di consigliere e assessore regionale e militanza politica nell'Udc, nella Casa delle libertà e poi con la civica Autonomia responsabile - non è un salire nel carro del vincitore. Né tanto meno è un'operazione elettorale per la ricerca di una candidatura. È il gusto dell'impegno politico per la gente e per il territorio che ho sempre difeso. Lo faccio da qui, cercando di parlare a quell'elettorato nuovo, cattolico, liberale e moderato, cui la Lega vuole aprirsi».

LO STATO MAGGIORE

A dare il benvenuto al neo-leghista Santarossa - ieri nella sede del partito di viale Martelli - lo stato maggiore leghista. È toccato al segretario provinciale Marco Bottecchia precisare subito: «Siamo un partito inevitabilmente diverso da anni fa. Ci apriamo a competenze ed esperienze nuove. E l'ingresso in famiglia dell'avvocato Santarossa non è certo finalizzato a una candidatura alle comunali». «Le squadre si ampliano con idee e nuovi apporti in valore aggiunto», ha detto il coordinatore regionale ed eurodeputato Marco Dreosto. «Quella di aprire il partito a nuove competenze ed esperienze sarà la linea anche in altri territori», sottolinea Vannia Gava. E sulle amministrative? Scontato il sostegno ad Alessandro Ciriani nella coalizione. Il consigliere regionale Simone Polesello non ha dubbi: «Punteremo ancora su sociale, ambiente, ma anche su sicurezza e sanità». E Bottecchia: «La tematica del lavoro sarà fondamentale. E richiederà molto impegno». Il sindaco Ciriani è avvisato.

d.l.

