SANITÀPORDENONE Un'altra brutta notizia, per una storia che non trova pace e che finisce per pesare sui lavoratori e soprattutto sulle famiglie e sugli anziani del territorio. Le Rsa di Pordenone (polo di Casa Serena) e Sacile non riapriranno nemmeno il 1 novembre.È ormai praticamente saltata anche la scadenza «prudenziale» che era stata stabilita ufficiosamente dall'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Il motivo? Un'ulteriore...