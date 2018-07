CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÁPORDENONE Nella difficile sfida quotidiana contro il cancro, i malati oncologici residenti in Friuli Venezia Giulia (nel solo 2017 sono stati stimati 9.000 nuovi casi di cui 4.750 uomini e 4.250 donne) hanno un alleato in più nella Pubblica amministrazione. La consigliera regionale Simona Liguori dei Cittadini, unico medico eletto in Consiglio regionale, ha presentato un ordine del giorno, fatto proprio dalla Giunta, con il quale la Regione si è impegnata valutare la possibilità di istituire una misura contributiva per le spese...