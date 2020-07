SANITÁ

PORDENONE «Mi dispiace molto per come sono andate le cose. Dopo quattro ore di discussione franca e aperta, purtroppo non è stato raggiungo un accordo soddisfacente. L'Azienda sanitaria ha spiegato la sua posizione, ha fatto delle importanti aperture concedendo una serie di proroghe, che avevamo già programmato di fare, e prevedendo delle risorse aggiuntive in funzione di quelle che sono state le richieste dei nostri dirigenti delle professioni sanitarie. Ci siamo presi l'impegno, in settimana, di attuare un piano straordinario di assunzioni, ma questo evidentemente non è bastato. Forse (da parte dei sindacati, ndr) c'era qualche missione pregiudiziale». Il direttore generale dell'Asfo ha esternato tutto il suo rammarico per non essere riuscito a raggiungere una conciliazione con le sigle sindacali. Un tentativo di mediazione non riuscito nemmeno al prefetto di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino, che suo malgrado martedì sera ha dovuto comunicare al Ministero dell'Interno e a quello della Salute, oltre all'assessorato regionale alla Sanità, l'esito negativo della trattativa.

LA PREFETTA

«Alcune problematiche emerse nel corso della discussione ha segnalato Maiorino erano datate e si sono mostrate nella loro gravità adesso che siamo usciti da una fase emergenziale, come quella del Covid-19. Qualche passo avanti è stato fatto ma è risultato comunque insufficiente. Una situazione, quella che si profila, che non giova né a uno (l'Asfo) né all'altro (i sindacati). Mi sono spesa tantissimo perché venisse raggiunto un accordo e, visto l'esito della trattativa, devo dire che mi dispiace veramente». Nessun passo indietro da parte dei sindacati: Cgil, Cisl e Uil, che già avevano proclamato lo stato di agitazione per la sanità pubblica (in particolare per infermieri e operatori socio-sanitari, figure professionali i cui numeri all'interno dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno), hanno confermato lo sciopero del 24 luglio. Quel giorno saranno garantiti soltanto i servizi indispensabili alla comunità.

COINVOLGIMENTO

«Dobbiamo coinvolgere più personale possibile attacca Bruno Romano della Uil e portare i cittadini a scendere in piazza in segno di protesta nei confronti di un'Azienda sanitaria troppo lontana da quelli che sono i veri problemi». Che il clima fosse teso lo si era percepito da giorni. Lunedì pomeriggio, al termine dell'incontro con l'assessore regionale Riccardo Riccardi, l'idea di arrivare allo sciopero aveva imboccato una strada decisa. La speranza dei sindacati era riposta nel confronto di martedì pomeriggio davanti al prefetto. Un mese che si preannuncia caldo, dunque, sul fronte della sanità. Uno dei principali problemi è legato alla carenza di infermieri e non a caso anche il sindacato Nursind ha chiesto un intervento immediato per evitare criticità assistenziali, un possibile collasso del sistema e un'estate di super lavoro per il personale stabile.

LE PRIORITÁ

Tra le priorità di intervento figurano la proroga dei contratti a tempo determinato, l'assunzione immediata di quaranta infermieri e il pagamento degli incentivi, che al momento sono al palo. Questioni spinose e datate, che adesso emergono ancora più amplificate.«Alcune importanti decisioni aziendali sono state assunte senza alcun confronto o informazione preventiva alle parti sindacali, a dispetto, si ritiene, dei criteri generali di correttezza, buona fede e trasparenza nelle relazioni sindacali. La materiale osservanza dei protocolli operativi anti Covid-19 - sottolineano i sindacati di Cgil, Cisl e Uil - ci risulta abbia quantomeno difettato di una doverosa azione di coordinamento da parte dell'Azienda sanitaria. Ci riferiamo, in particolare, sia ai numerosi casi di positività accertati nel reparto di seconda medica dell'ospedale di Pordenone, sia la riferita e diffusa carenza (protratta per diverso tempo) di dispositivi di protezione individuale adeguati in diverse strutture dell'Asfo».

