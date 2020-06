SANITÁ

PORDENONE La diagnosi fa sempre paura. Anzi, terrore. Ma una cosa è certa: oggi di tumore si muore meno, si è allungata l'aspettativa di vita e soprattutto si può guarire. A metterlo nero su bianco il Registro del Tumori che è seguito dal servizio di Epidemiologia del Cro di Aviano e nel dettaglio dal direttore della Soc di Epidemiologia oncologica del Cro e responsabile del Registro, Diego Serraino. «Il Registro dei tumori del Friuli Venezia Giulia si conferma tra i repertori specializzati a livello nazionale e internazionale con i dati più aggiornati e recenti. Si tratta di informazioni rilevanti quando parliamo di cura e ricerca nel campo dei tumori perché possiamo ricavarne indicazioni fondamentali sulla capacità complessiva del sistema sanitario di salvaguardare la salute dei cittadini». A dirlo il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante la presentazione dei dati epidemiologici più significativi.

I DATI

Tra l'1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, ogni anno tra i residenti in Friuli Venezia Giulia sono stati diagnosticati in media 4.502 tumori negli uomini (676 ogni 100.000 abitanti di sesso maschile) e 4.100 nelle donne (510 ogni 100.000 abitanti di sesso femminile), una frequenza paragonabile a quella registrata nelle altre aree del Nord Italia. Il tumore della mammella rimane di gran lunga quello più frequente nelle donne del Friuli Venezia Giulia, con circa 1.300 nuovi casi annui, pari al 31,7% di tutti i tumori femminili con un tasso di incidenza di 168,3 casi all'anno ogni 100.000 donne, di poco superiore a quanto registrato nelle altre aree del Nord Italia (161,8 casi/anno/100.000). Con quasi 1.000 nuovi casi annui, il tumore della prostata rimane la neoplasia più frequente negli uomini del Friuli Venezia Giulia, pari al 21% di tutti i tumori maschili, con un tasso di incidenza di 140,2 casi all'anno ogni 100.000 uomini, simile alla media nazionale e inferiore all'incidenza dello stesso periodo nelle altre regioni del Nord Italia (156 casi/anno/100.000 nel Nord Ovest).

LE PROVINCE

I confronti intraregionali hanno evidenziato un'incidenza particolarmente elevata negli uomini residenti in provincia di Gorizia (719,0 casi/100.000 per anno) e nelle donne residenti nella provincia di Trieste (547,0 casi/100.000 per anno). Tra il 2010 il 2017 l'incidenza di tutti i tumori è diminuita in modo statisticamente significativo, in media ogni anno in Friuli Venezia Giulia del 2,8% tra gli uomini e del 1,1% nelle donne. Altri sedi neoplastiche a frequenza elevata nelle donne e negli uomini includono i tumori del colon retto, del polmone, del fegato e dello stomaco in aggiunta ai tumori dell'apparato emolinfopoietico (linfomi e leucemie).

RETE DA RAFFORZARE

Quanto alla rete dei servizi della prevenzione che rientrano in un'organizzazione complessa, Riccardi ha sottolineato la necessità di un loro rafforzamento per accompagnare le persone nei percorsi di cura «un'importante sfida che il sistema sanitario ha davanti».

BUONE NOTIZIE

Arrivano dalle analisi statistiche della sopravvivenza per tutte le sedi di tumore (escluso i tumori della cute non melanoma) diagnosticate dal 1995 al 2013 con accertamento dello stato in vita al 2018 e riferite ai cittadini residenti in regione: dopo 5 anni dalla diagnosi era vivo il 60% degli uomini (contro una media nazionale del 54%) e il 63% delle donne (pari alla media italiana), probabilità che saliva all'80% tra gli uomini e all'81% tra le donne che avevano superato il primo anno di malattia. Tuttavia anche in Fvg la sopravvivenza dopo diagnosi di tumore mostra notevoli differenze in base alla sede neoplastica: sia negli uomini che nelle donne, la sopravvivenza dopo 5 anni dalla diagnosi variava dal 95-97% (donne e uomini, rispettivamente) per i tumori della tiroide o della prostata al 5-8% per i tumori del pancreas. «Al 2018, la persone in vita dopo una diagnosi di tumore in regione - ha detto Serraino - sono 79.776 e ben il 41,6% è vivo dopo 10 anni dalla diagnosi e viene considerato guarito».

