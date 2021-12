SANITÀ

PORDENONE Dopo la bocciatura dell'Atto aziendale da parte del Collegio di direzione, consiglieri regionali di opposizione e di Regione futura (misto) assieme al parlamentare Luca Sut (M5s) davanti all'Asfo per esprimere preoccupazione e chiedere la rimozione del direttore generale Joseph Polimeni e la convocazione della Conferenza dei sindaci.

I MESSAGGI

«Siamo qui per un atto politico spiega Chiara Da Giau (Pd) -. La sanità pordenonese ha sempre saputo esprimere un alto livello. Ora i cambiamenti richiedono un'accelerazione e una riorganizzazione. Il cambiamento è sempre positivo, se è condiviso. La nostra iniziativa è un atto politico e si unisce a quello dei direttori di Dipartimento, con un voto contrario che non era mai avvenuto prima. Non è un atto necessariamente ostile, ma si chiede l'apertura di un confronto con il direttore generale, perché nessun cambiamento può essere unilaterale o impositivo». «Chiediamo aggiunge Tiziano Centis (Cittadini) che il presidente Fedriga si assuma la responsabilità di sostituire l'attuale direttore. Se il treno sta deragliando, bisogna rimetterlo sui binari. È necessario fermare tutto, rivedere il Piano e presentare una soluzione che vada incontro alle esigenze dei cittadini». «Non siamo qui per una baracconata, come ha detto qualcuno, ma per una risposta alle richieste dei cittadini continua Mauro Capozzella (M5s) -. Nelle sedi istituzionali abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare: non ci rimane altro che questa manifestazione di vicinanza, per chiedere un servizio migliore e le dimissioni del dg: non mettiamo in dubbio le sue capacità, ma la sanità ha altri parametri». Nicola Conficoni (Pd) sottolinea che, «nonostante il grande impegno dei sanitari, questo è un momento di difficoltà sia nell'affrontare il Covid che per lo svolgimento della normale attività. Ci sono motivazioni di carattere politico che ci hanno penalizzato, ma c'è anche una gestione dell'Asfo che ha portato un utile di 9 milioni nel 2020, tagliando i servizi». «La nostra attività viene sbeffeggiata dall'assessore Riccardi, che ci ricorda che non siamo dei tecnici aggiunge Gianpaolo Bidoli (Patto) -, ma all'interno del consiglio regionale noi portiamo le preoccupazioni dei cittadini per questo modo di gestire l'Azienda sanitaria». Alla manifestazione ha aderito anche il consigliere di Regione futura Emanuele Zanon: «La Regione ha fatto importanti sforzi in termini di risorse e di investimenti sulla sanità regionale. A questi ingenti movimenti di risorse a disposizione dell'organizzazione strategica del sistema sanitario locale fa da contrappunto però un incessante e quotidiano afflusso di proteste rispetto all'accesso a prestazioni e servizi sanitari nel Friuli Occidentale. In particolar modo per quanto riguarda l'area pedemontana, il depauperamento dei servizi si è accentuato già da tempo. Motivo per cui oggi ho deciso di partecipare alla manifestazione: la materia sanitaria è tema trasversale e senza colore o orientamento politico, bensì ci vede tutti coinvolti».

EX SINDACO

«Il tema non è la bocciatura dell'Atto aziendale conclude Sergio Bolzonello (Pd) -, ma è evidente che in questo nostro territorio un disagio c'è. Sappiamo che c'è un malumore all'interno della maggioranza pordenonese, e mi permetto di dire al sindaco Alessandro Ciriani che la Conferenza dei sindaci va convocata e fatta esprimere in maniera forte, ci deve essere un confronto reale fra la direzione generale e l'assemblea dei sindaci. La protesta non basta, il confronto risolve».

Lara Zani

