SANITÀ

PORDENONE Continuano da più parti le iniziative per denunciare le criticità della sanità locale e per chiedere provvedimenti. Dopo il presidio organizzato lunedì scorso da un gruppo di consiglieri regionali, su tutto il territorio della Destra Tagliamento i consiglieri comunali del Partito democratico stanno presentando una mozione di sfiducia verso l'operato del direttore generale dell'Asfo Joseph Polimeni, invitandolo a rassegnare le proprie dimissioni: ad annunciarlo è il segretario della federazione del Pd del Friuli occidentale Giorgio Zanin, a nome di tutta la segreteria, compatta sulla linea intrapresa.

CRITICITÀ E SCONTENTO

«La sanità pordenonese versa ormai da tempo in condizioni di forte criticità, rilevata ormai in modo trasversale su tutto il territorio - premette il segretario -. La presa di posizione di molti capi Dipartimento e direttori dei Distretti nei confronti dell'Atto di indirizzo aziendale, lo scontento dei cittadini e gli stimoli dati anche dai consiglieri regionali del territorio con la loro manifestazione di lunedì 20 dicembre, segna una linea di non ritorno. Le lunghe code per fare il vaccino alla Cittadella della salute, la somministrazione della terza dose nelle case di riposo avviata in ritardo, l'insufficiente capacità di eseguire i tamponi e il tracciamento saltato, i numerosi reparti dell'Ospedale civile in sofferenza come Oculistica, Endocrinologia, Neurologia, che si sommano alla situazione dell'Rsa di Pordenone chiusa da settembre e alla Guardia medica aperta a singhiozzo, sono situazioni che non possono passare inosservate e di cui bisogna chiedere conto a chi gestisce l'Azienda sanitaria. La Federazione provinciale appoggia quindi convintamente - chiude l'intervento Zanin - la mozione che i nostri amministratori stanno proponendo, auspicando che i Consigli comunali prima e il presidente della Regione Fedriga poi accolgano la richiesta di sollevare il tema alla prossima assemblea di Area vasta».

PROTESTE A PIÙ VOCI

Una richiesta analoga, quella di convocazione della Conferenza dei sindaci dell'Area vasta pordenonese, è stata avanzata nelle settimane scorse anche dai consiglieri delle liste civiche dei Cittadini presenti in diversi Comuni. Una richiesta, questa, che il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani ha annunciato di voler accogliere, effettuando la convocazione dopo le festività. Intanto mercoledì a manifestare davanti all'ospedale è stato anche il Comitato per la salute pubblica, per portare la voce dei cittadini, A quell'iniziativa hanno preso parte diversi rappresentanti del Bene comune, fra i quali il consigliere comunale Lucia Cibin: «La sanità pubblica ospedaliera e territoriale - commenta - è da sempre in grave sofferenza sia per problemi organizzativi, sia per problemi legati alla drammatica carenza di personale che crea gravi disagi ai cittadini che necessitano di cure e assistenza. L'Asfo non deve fare utili, ma deve invece utilizzare fino in fondo le risorse per garantire l'assistenza e le cure per tutti. Il bene comune ribadisce con forza che la salute è un bene e un diritto fondamentale dell'uomo, nonché un diritto costituzionale».

Lara Zani

