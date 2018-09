CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀPORDENONE Battuta d'arresto per ordine della Regione sui Centri di assistenza primaria. In difesa dei nuovi poliambulatori incentrati sulla medicina di gruppo scende in campo la Cgil. «Una scelta incomprensibile, anche in considerazioen del fatto che tali forme organizzative, laddove erano state avviate, avevano iniziato a dare risposte positive agli utenti che avevano a disposizione un servizio di medicina generale con orari di apertura ampi (almeno 8 ore) e prestazioni diversificate garantite dalla presenza di altri professionisti...