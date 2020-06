LA BATTAGLIA

PORDENONE La corda si è spezzata. Ieri mattina Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione del personale dipendente dell'Asfo. Ora la palla passa al Prefetto, Maria Rosaria Maiorino, che avrà cinque giorni di tempo per tentare una conciliazione tra i sindacati e la direzione generale dell'Azienda sanitaria. Se la trattativa dovesse fallire, verrà indetto lo sciopero: infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici di laboratorio, personale amministrativo e operai (dipendenti della sanità pubblica locale) incroceranno le braccia. A questi potrebbero aggiungersi anche i medici.

SITUAZIONE DELICATA

A memoria, anche tra chi svolge attività sindacale da lungo tempo, nessuno si ricorda di una situazione così delicata. Pronta ad esplodere da un momento all'altro. A raffreddare gli animi ci proverà lunedì l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, nella riunione programmata a Pordenone con il direttore generale Joseph Polimeni, i confederali e i rappresentanti sindacali. Ovvio che Cgil, Cisl e Uil pretenderanno di avere garanzie almeno su tre aspetti per loro fondamentali: nuove assunzioni, piano ferie e stabilizzazione del personale assunto a contratto determinato.

«La risposta aziendale alla situazione di oggettiva e grave carenza di organico - tuonano Pier Luigi Benvenuto, Daniela Antoniello e Bruno Romano - si è concretizzata nella decisione di non rinnovare i contratti del personale a termine, nonostante le richieste sindacali, formalizzate anche dalle Rsu, dirette a salvaguardare l'erogazione dei servizi ai pazienti sul piano qualitativo e quantitativo e a consentire al personale di poter fruire regolarmente dei riposi previsti e delle ferie. C'è di più: il programma di sorveglianza sanitaria risulta interrotto e lo screening per il Covid-19 non risulta esteso a tutto il personale dipendente, benché richiesto dalla parti sindacali. L'Asfo, inoltre, ha pubblicamente annunciato l'imminente chiusura della Rsa di Sacile, un modello positivo e prezioso, con evidenti riflessi negativi sul carattere di prossimità di un servizio rivolto a una fascia di popolazione fragile».

La questione è spinosa: «Alcune importanti decisioni aziendali sono state assunte senza alcun confronto o informazione preventiva alle parti sindacali, a dispetto, si ritiene, dei criteri generali di correttezza, buona fede e trasparenza nelle relazioni sindacali. La materiale osservanza dei protocolli operativi anti Covid-19 - sottolineano i sindacati - ci risulta abbia quantomeno difettato di una doverosa azione di coordinamento da parte dell'Asfo. Ci riferiamo, in particolare, sia ai numerosi casi di positività accertati nel reparto di seconda medica dell'Ospedale di Pordenone, sia la riferita e diffusa carenza (protratta per diverso tempo) di dispositivi di protezione individuale adeguati in diverse strutture dell'Asfo».

LA POLITICA

Sulla sanità pordenonese a volerci vedere chiaro sono ora anche i consiglieri regionali del Pd. Hanno presentato la richiesta di convocazione urgente della Commissione consiliare per audire Polimeni. La richiesta è stata sottoscritta anche dagli esponenti di opposizione Tiziano Centis e Simona Liguori dei Cittadini, Ilaria Dal Zovo e Andrea Ussai del M5S, Furio Honsell di Open Sinistra Fvg e Giampaolo Bidoli di Patto per l'Autonomia. «Dopo la fase acuta dell'emergenza Covid - fanno sapere i dem regionali - ci pare opportuno che politiche e piani di Asfo vengano illustrate in Commissione per capire nodi e soluzioni immaginati per rendere la sanità del Friuli Occidentale competitiva con quella dell'intera della Regione. Ma soprattutto in grado di affrontare adeguatamente le fasi 2 e 3 dell'emergenza Covid-19 sia dal punto di vista sanitario-ospedaliero che territoriale».

Alberto Comisso

