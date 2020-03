SANITÀ MOBILITATA

PORDENONE Da ieri anche per gli ospedali sono scattate alcune misure precauzionali aggiuntive alla luce del decreto governativo di sabato notte che istituisce le nuove zone rosse che ricomprendono anche le province di Treviso e di Venezia attigue al Friuli occidentale. Inoltre, ieri al Santa Maria degli Angeli di Pordenone si è registrato il primo morto (un anziano di 83 anni) in provincia. Molti infatti sono i pazienti e gli utenti del vicino Veneto che utilizzano le strutture sanitarie del pordenonese. Al Cro di Aviano, già da ieri mattina (in particolare sulla base della peculiarità dei pazienti ricoverati con patologia tumorale che può caratterizzarsi anche per immunodepressione) anche per l'elevata affluenza di pazienti delle zone rosse del Veneto si sono irrigiditi i controlli e gli screening negli ingressi dell'istituto. Inoltre sono state cancellate per essere riprogrammate tutte le visite di controllo nel corso delle prossime due settimane: il personale medico contatterà in ogni caso le persone interessate per accertarsi del loro stato di salute e valutare gli eventuali bisogni. E anche l'Azienda sanitaria per gli ospedali di Pordenone, San Vito, Sacile, Spilimbergo e Maniago e anche per la Casa di Cura San Giorgio si sta organizzando per rinviare visite di controllo ed esami non urgenti. Anche i ricoveri e gli interventi chirurgici vengono ridotti e decisi solo per quelli salvavita o per quei pazienti con patologie oncologiche. Gli interventi chirurgici programmati sono rinviati a meno che lo spostamento dell'intervento possa pregiudicare la prognosi. I pazienti provenienti dalla aree più a rischio non possono avere accompagnatori a meno che non siano minori o non autosufficienti. Sia pazienti che accompagnatori devono essere muniti di mascherina.

IL PERSONALE

Oltre alle misure più stringenti per i pazienti e per i parenti visitatori i controlli sono maggiori anche per gli operatori sanitari (medici e infermieri) che provengono dalle zone rosse e lavorano negli ospedali del territorio pordenonese. Al Cro gli operatori della zone rosse devono passare lo screening ogni mattina (rispetto a eventuali sintomi, chi li avverte deve rimanere a casa) e il tampone faringeo viene fatto soltanto a giudizio dei medici che conducono i controlli solo nel caso in cui si ravveda la necessità di un approfondimento. Dunque non obbligatoriamente su tutti.

INGRESSI BLINDATI

Già dalla scorsa settimana negli ospedali dell'Azienda sanitaria pordenonese erano scattate le misure di sicurezza sanitaria per l'accesso ai Pronti soccorso con l'avvio dell'operatività anche delle tende dove vengono effettuati i triage filtro in modo da separare gli ingressi e le aree di attesa degli stessi Proto soccorso. Al Cro è stato istituito un percorso dedicato di entrata che si caratterizza per un triage infermieristico e medico mirato alla screening delle situazioni considerate a rischio. A questo fine sono state predisposte quattro tende - due all'ingresso principale e due all'entrata delle terapie - per l'accoglienza di pazienti, accompagnatori e anche operatori sanitari.

POLICLINICO

Anche alla Casa di cura San Giorgio da ieri sono state adottate misure analoghe. Due ingressi della struttura sanitaria convenzionata sono stati chiusi e viene lasciato aperto solo quello principale. Visite ed esami non urgenti delle persone residenti nelle aree rosse saranno rinviati: i pazienti vengono contattati e avvisati del rinvio. Insomma, nelle prossime settimane gli ospedali saranno decisamente più blindati.

Davide Lisetto

