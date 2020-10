SANITÁ

PORDENONE Dopo mesi di forte emergenza sanitaria che ha messo in serie difficoltà un intero sistema, e dopo un periodo estivo di relativa tregua, di fronte alla seconda ondata di contagi viene ora finalmente annunciato un grande piano per il personale della sanità. Qualcosa che, sinceramente, credevamo e speravamo fosse già stato fatto. Meglio tardi che mai, ma serve una data certa. Lo afferma in una nota la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro, commentando l'annuncio del vicegovernatore Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, relativo a un piano straordinario sulle risorse umane in sanità. Prima di questa emergenza, sembrava che tutta la partita del personale - aggiunge la rappresentante dem - fosse blindata dal decreto Calabria: peccato che, una volta sbloccata la questione, non si sia fatto comunque nulla. Intanto, medici, infermieri e personale sanitario in genere, attraverso i sindacati, chiedevano da tempo un segnale alla Giunta regionale per un necessario intervento sugli organici, stremati soprattutto a fronte dell'emergenza pandemica dei mesi scorsi. Come prevedibile, ora l'andamento dei contagi è in crescita e il problema - conclude Santoro - si potrebbe riproporre con la necessità di velocizzare le procedure per le assunzioni. Meno di un mese fa, i sindacati denunciarono, attraverso una diffida, la mancanza di informazioni sull'andamento di assunzioni e cessazioni tra il personale della sanità.

