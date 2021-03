Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀ E TERRITORIOPORDENONE Per qualcuno è la sindrome di Cenerentola. Per altri, invece, è una battaglia sacrosanta che punta a ristabilire una situazione di equità nella distribuzione delle risorse sanitarie in Regione. E così anche in piena emergenza da terza ondata Covid riemerge la questione legata alla sanità pordenonese come ultima della classe. Una serie di circostanze delle ultime settimane hanno portato il Comitato Amici...