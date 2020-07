IL DOPO-SCIOPERO

PORDENONE «Nessuno avrebbe scommesso un euro sullo sciopero dello scorso venerdì. Nessuno tranne i tre sindacati della sanità di Cgil, Cisl e Uil. Non hanno avuto la minima esitazione a proclamare uno sciopero che passerà alla storia. C'è qualcuno però che non crede più nella veridicità delle azioni altrui. A quel qualcuno rispondiamo con parole chiare». Daniela Antoniello (Cisl), Pierluigi Benvenuto (Cgil) e Bruno Romano (Uil) non ci stanno e rispondono al senatore forzista Dal Mas che aveva parlato di partecipazione truccata. «Sollecitiamo a leggere bene i contenuti di un decreto (emanato il 2 luglio e, ad oggi, ancora inattuato) che prevede l'assunzione di 37 infermieri per mero turn-over. Che detto in parole semplici è un'assunzione che andrebbe a sostituire gli infermieri prossimi alla pensione, alcuni lo sono già. Dunque nuove assunzioni fantomatiche. Prima di parlare consigliamo di informarsi bene, perché le parole pesano come macigni e di macigni quei lavoratori presenti in piazza ne hanno fin troppi sulle spalle. Bisogna avere rispetto delle persone. Bisogna avere rispetto dei lavoratori che, pacificamente e ottemperando alle norme in vigore per il virus, hanno manifestato con dignità, senza ledere diritti e libertà altrui. Che nessuno pensi che molleremo la presa».

CLIMA PESANTE

Ma ad arrabbiarsi per l'affermazione del senatore è anche il segretario provinciale Cisl, Cristiano Pizzo. «Definire truccata la protesta perché i lavoratori non sarebbero stati informati delle ultime assunzioni è mancanza di rispetto per gli stessi lavoratori della sanità che vedono quotidianamente qual è la situazione. Dal Mas ha tentato una scomposta difesa di partito ma la realtà è un'altra. L'azienda sanitaria e l'assessore Riccardi non rispondono alle richieste sindacali, ecco perché nel mio intervento alla manifestazione ho chiesto risposte precise a domande precise. E del clima che regna nella sanità pordenonese vogliamo parlarne, Dal Mas? Un medico licenziato, altri se ne vanno ed altri non vogliono venire a lavorare qui. Il clima da Corea del Nord usato in questi giorni non è solo una battuta provocatoria ma una triste realtà». «Per formazione, prima ancora che politica, porto - ribadisce Dal Mas - il massimo rispetto per chi scende in piazza pacificamente per manifestare il proprio dissenso. Non apprezzo invece chi strumentalizza e mistifica la realtà. Si è verificato un uso politico di problemi attinenti l'organizzazione della salute: chi ha organizzato la protesta ha artatamente omesso una verità oggettiva, cioè la determina del 20 luglio con cui si è proceduto all'arrivo di 38 infermieri, provvedimento che ha di fatto tolto dal tavolo uno dei principali motivi della manifestazione».

E il consigliere regionale Pd Conficoni torna a colpire il sindaco. «Ciriani non si nasconda ulteriormente - insiste -, sposi le ragioni della protesta e spieghi cosa intende fare per sostenere il rafforzamento della sanità pordenonese. La riuscita dello sciopero impone una svolta alla Regione e sollecita tutta la classe politica della Destra Tagliamento a fare squadra per ottenerla. Seppure in campagna elettorale avesse promesso di fare la sentinella dell'ospedale, il primo cittadino del capoluogo è rimasto colpevolmente in silenzio di fronte al commissariamento dell'Asfo, alla mancata sostituzione dei primari e al taglio lineare della spesa per il personale sanitario che merita riconoscimenti ma anche ascolto quando chiede rinforzi. Sindaco, batti un colpo».

