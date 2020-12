SANITÀ DA SALVARE

PORDENONE C'è l'emergenza con i reparti Covid che scoppiano. E con molti operatori sanitari costretti a casa perché si sono contagianti al fronte, nelle corsie degli ospedali. Riducendo le già scarse forze in organico. Ma ci sono anche i molti problemi - primo fra tutti proprio quello delle mancate assunzioni e della sicurezza - sui quali è necessario lanciare un messaggio. E così ieri nei reparti ospedalieri anche lo sciopero ha cambiato volto. Quasi nessuno ha potuto astenersi dal lavoro in quanto precettato. In molti, vista la situazione, si sono auto-precettati. Hanno lavorato («mostrando un grande senso di responsabilità», ha sottolineato il sindacato) nei reparti, nelle terapie intensive, nei Pronto soccorso. Perché l'emergenza non si ferma. Hanno lavorato non rinunciando però a lanciare quel messaggio attraverso un adesivo (precettato, solidale allo sciopero) che hanno tenuto per l'intera giornata appiccicato ai camici, alle divise, alle visiere. Ma lo sciopero di ieri a Pordenone è servito anche per far partire la petizione - lanciata dai sindacati Cgil, Uil, Nursind e dalla Rsu unitarie dopo i presìdi - con la quale si chiedono al presidente regionale Massimiliano Fedriga e al suo vice Riccardo Riccardi le dimissioni del direttore generale dell'Asfo Joseph Polimeni. Accusato di «non aver gestito in modo adeguato la pandemia». Soltanto in poche ore, nella prima giornata di raccolta firme che proseguirà anche nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale, sono stati oltre trecento i dipendenti che hanno sottoscritto la richiesta di licenziamento del direttore. A firmare non solo infermieri, oss, tecnici, amministrativi ma anche diversi medici. La Fp-Cisl, in presidio a Trieste per lo sciopero nazionale, ha polemizzato con le altre sigle: Preoccuparsi per la raccolta di firme mentre il resto della regione sciopera per le assunzioni è fuori luogo. Così come chiedere di farsi carico alle coordinatrici Asfo già oberate per fare i turni.

LETTERA APPELLO

«Nell'anno della grave emergenza stiamo assistendo a un deterioramento della gestione sanitaria della provincia. La rete di relazioni interne con i medici, infermieri e tutto il personale che costituisce la nervatura indispensabile per poter gestire un'Azienda complessa com'è quella sanitaria è stata irrimediabilmente smantellata. Fino al punto che le conseguenze negative nella gestione della pandemia sono sotto gli occhi di tutti». Comincia così l'appello, sempre di ieri, della Cgil di Pordenone volto a cambiare la gestione sanitaria locale. «Crescita di contagi a causa del mancato tracciamento, allontanamento del personale sanitario assunto a termine alla fine della prima ondata. Mancato rafforzamento - continua il sindacato guidato da Flavio Vallan - anche degli organici del Dipartimento di prevenzione, assenza di interlocuzione con i medici di famiglia per garantire i tracciamenti, incapacità di reperire tempestivamente nuovo personale nel riacutizzarsi dell'epidemia e aumento degli operatori contagiati sia negli ospedali che nelle case di riposo. Per poi, solo recentemente, cercare di rimediare tardivamente con bandi di assunzione di infermieri quando ormai quelli disponibili erano già stati assunti altrove». L'appello lamenta poi «assenza di programmazione e totale mancanza di confronto con le parti sociali e un inesistente coinvolgimento dei sindaci del territorio. A questo vanno aggiunti i provvedimenti della direzione a carattere intimidatorio verso alcuni dipendenti, fino all'irrigidimento nelle relazioni sindacali e recentemente la rimozione della responsabile delle Relazioni esterne del personale, punto di riferimento qualificato e di lunga esperienza». Infine il richiamo alla politica e alle istituzioni locali: «Ci chiediamo cosa debba ancora fare questa direzione affinché anche la politica e le istituzioni si accorgano di questa situazione e delle conseguenze negative che ha generato. Così come della necessità di intervenire per ricostruire quel patrimonio di relazioni che questo territorio aveva saputo garantire tra sanità e società civile».

