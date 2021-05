Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀCONFICONI (PD):«TROPPE CARENZE»«Alla fine del 2020 l'AsFo aveva in dotazione 211 dipendenti e somministrati in meno rispetto a quelli programmati ad inizio anno e 131 in meno di quelli a libro paga alla fine del 2018. La richiesta dei sindacati di rinnovare i contratti in scadenza, negata dal dg Polimeni, dunque, era del tutto fondata». Lo dice il consigliere del Pd, Nicola Conficoni. «Oltre a proseguire nell'assunzione dei...