L'ACCORDO

PORDENONE L'importanza del contributo dei donatori di sangue del pordenoense in ambito regionale e nazionale trova ora un riconoscimento importante e innovativo. A breve, infatti, verrà rivista la convenzione con il Cro per la sede di Medicina trasfusionale, «convenzione che - commenta il presidente di Afds Pordenone, Ivo Baita - sta mostrando i suoi limiti organizzativi perché scritta ormai da sei anni».

È questo uno dei risultati dell'incontro tra il direttore generale dell'Asfo, Jospeh Polimeni e i presidenti di Afds e Avis.

La raccolta di sangue a Pordenone - ha ricordato il direttore del Dipartimento di Medicina trasfusionale dell'Asfo, Andrea Bontadini - avviene già ormai da quattro anni esclusivamente su prenotazione, anticipando di fatto la recente richiesta del Centro nazionale Sangue di impostare una simile organizzazione in tutta Italia per garantire la sicurezza dei donatori e del personale, mantenendo però, costante il numero di unità raccolte giornalmente.

«Polimeni ci ha espresso la volontà di rivedere entro breve la convenzione con il Cro - aggiunge Baita -. È uno sforzo organizzativo al quale diamo la massima collaborazione e che, migliorerà l'afflusso delle donazioni al Cro, rendendolo conforme a quello delle altre sedi di raccolta del Dipartimento di Medicina Trasfusionale».

Da parte sua, la presidente regionale Avis, Lisa Pivetta, sottolinea come i donatori di sangue di Pordenone rispondano sempre prontamente alle richieste di sangue e plasma: «Questa disponibilità coordinata con l'aumento dei posti giornalieri per la plasmaferesi predisposti dal Dipartimento Trasfusionale fin dal marzo 2020 evidenzia - è sempre stata saturata e ha contribuito a rendere la regione la prima in Italia per l'invio di plasma all'industria farmacologica».

Polimeni ha inoltre apprezzato la partecipazione e la collaborazione di Afds e Avis nei progetti degli informatori associativi e nella scuola. «Entrambi questi progetti - ha rilevato - sono risultati fondamentali insieme allo sforzo di tutti i donatori per il buon funzionamento del sistema. Solo sforzi congiunti tra AsfO e mondo del volontariato permettono di garantire la trasfusione a tanti pazienti ricoverati. Sono certo che il rinnovo della convenzione con il Cro renderà ancora più gradita e funzionale l'organizzazione del dono del sangue in provincia. Come direzione aziendale - ha concluso -, supportiamo le associazioni e federazioni del sangue e il Dipartimento di Medicina Trasfusionale per lanciare un modello sperimentale e innovativo della raccolta partendo proprio dalla sede del Cro».

