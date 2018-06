CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN VITORiaprite le indagini su Rossella Corazzin. Più di quattrocento persone ieri hanno preso parte al corteo silenzioso che ha attraversato le vie della città per far sentire una sola grande voce: la comunità vuole sapere dai magistrati di Perugia e Belluno la verità sulla scomparsa della diciassettenne sanvitese avvenuta il 21 agosto 1975 a Tai di Cadore. IL CORTEOAlle 18.15 in punto ha preso il via la manifestazione da via Verdi, ovvero dalla strada dove si trova l'abitazione in cui ha vissuto Rossella con papà Sergio e mamma...